Сафонов: одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отметил, что его ощущения от сыгранных матчей забылись через два-три дня.

«Привет. Если честно, уже забылись ощущения от игр через два—три дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму.

Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей. На матчи Лиги 1 обычно ездим одним днём. Но на матчи ЛЧ мы прилетаем за день и улетаем на утро после. Так что у нас всего сутки дома и завтра опять в дорогу.

Причём после матча вернёмся на полдня в Париж и полетим в Катар на Межконтинентальный кубок. Но всё это, естественно, уже после. Сейчас в мыслях только завтрашний день и «Метц», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

6 декабря Сафонов сыграл в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0), а 10 декабря — во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Эти матчи стали первыми для российского вратаря в нынешнем сезоне за «ПСЖ». В субботу, 13 декабря, парижский клуб встретится с «Метцем» в игре 16-го тура Лиги 1.

