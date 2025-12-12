Гришин — о Баринове: однозначно нужно оставаться. Дима — воспитанник «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал мнение о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в армейский клуб.

«Однозначно нужно оставаться. Дима — воспитанник академии «Локомотива», ему клуб очень много дал. Он уже легенда «Локомотива», ключевой футболист, для него в клубе всё делают. Не знаю, почему это произошло», — сказал Гришин в эфире «Матч Премьер».

Баринов является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2015 года. В составе железнодорожников футболист становился чемпионом России в сезоне-2017/2018, является трёхкратным обладателем Кубка России, а также Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги полузащитник провел 16 матчей за клуб, в которых забил три мяча и сделал четыре результативные передачи.