«Зенит» требует € 25 млн за возможный трансфер Жерсона — журналист Фурлан

«Зенит» запрашивает € 25 млн за потенциальный трансфер 28-летнего полузащитника Жерсона. Об этом сообщает журналист Валентин Фурлан на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский «Палмейрас» и саудовский «Аль-Наср» хотят приобрести футболиста сине-бело-голубых.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

