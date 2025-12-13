«Кристал Пэлас» может помешать «Челси» купить защитника «Спортинга» — Caught Offside

«Челси» проявляет интерес к центральному защитнику «Спортинга» Усману Дьоманде, однако «Кристал Пэлас» может помешать «синим» осуществить этот трансфер. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, в контракте 22-летнего футболиста указан пункт об отступных в размере € 80 млн. Эта сумма способна отпугнуть «Кристал Пэлас», однако она может оказаться не большой проблемой для «Челси». Подчёркивается, что «орлы» рассматривают Дьоманде в качестве потенциальной замены для Марка Гехи, чей контракт заканчивается летом 2026 года.

В нынешнем сезоне Дьоманде принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

