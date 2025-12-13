Слот — о плотности календаря: почти рад, что мы выбыли из Кубка лиги

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о плотности календаря и трудностях, связанных с этим.

«Интересно, были ли в этом сезоне команды, которые сыграли больше отрезков по три матча за семь дней, чем мы? У нас уже было три подобных отрезка. Что могу сказать по этому поводу? Почти рад, что мы выбыли из Кубка лиги, потому что если бы нам пришлось играть с 13 полевыми игроками, имеющими опыт выступлений в Премьер-лиге, было бы сложно. Проигрыш в матче никогда не бывает хорошей идеей. Но иногда игрокам тоже нужен отдых. Посмотрите на Доминика Собослаи, Вирджила ван Дейка, Конате… Они отыграли так много минут, потому что другие были недоступны. Поэтому для них хорошо, что мы сейчас переходим к серии игр с недельным перерывом. И игроки вернутся после травм, а когда они вернутся, у нас будет больше возможностей для выбора», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.