«РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги с тремя голами за шесть минут

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Униона» Оливер Бёрк. Через три минуты футболист «быков» Тидиам Гомис восстановил равновесие. Ещё через три минуты нападающий Ильяс Анса вывел хозяев вперёд. На 90+3-й минуте Тим Скарке забил третий мяч «Униона».

После 14 матчей Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 29 очков и занимает второе место. «Унион» заработал 18 очков и располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме Официально «Лейпциг» назначил женщину на пост генерального директора. Это первый случай в Бундеслиге

Самые большие стадионы мира: