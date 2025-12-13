Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Унион — РБ Лейпциг, результат матча 12 декабря 2025, счёт 3:1, 14-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги с тремя голами за шесть минут
Комментарии

Завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Унион» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Шлагер. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Трансляцию этой встречи также можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Германия — Бундеслига . 14-й тур
12 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
3 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Бёрк – 57'     1:1 Гомис – 60'     2:1 Анса – 64'     3:1 Скарке – 90+3'    

На 57-й минуте счёт открыл нападающий «Униона» Оливер Бёрк. Через три минуты футболист «быков» Тидиам Гомис восстановил равновесие. Ещё через три минуты нападающий Ильяс Анса вывел хозяев вперёд. На 90+3-й минуте Тим Скарке забил третий мяч «Униона».

После 14 матчей Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 29 очков и занимает второе место. «Унион» заработал 18 очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Официально
«Лейпциг» назначил женщину на пост генерального директора. Это первый случай в Бундеслиге

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android