Вин Дизель сообщил, что для Роналду подготовили роль во франшизе «Форсаж»

Американский актёр и продюсер Вин Дизель в своём аккаунте в социальной сети сделал публикацию, в которой сообщил о разработке роли для нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в новом фильме франшизы «Форсаж».

«Все спрашивали, будет ли он [Роналду] в «Форсаже»… Должен сказать, что это действительно произойдёт. Мы написали для него роль», — заявил Вин Дизель.

Ранее сообщалось, что в 2026 году выйдет 11-я часть «Форсажа». Подчёркивалось, что этот фильм станет последним во франшизе.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами.

