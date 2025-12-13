«В остальном он гений». Давид Сильва назвал худшее качество Гвардиолы

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой, а также назвал худшую черту в характере испанского специалиста.

«Работа с ним [Гвардиолой] — совершенно иной уровень. Он заранее знал всё, что собиралась делать другая команда, всё было подготовлено, и в матче всё складывалось в нашу пользу. Это совсем другой уровень.

Худшее в нём — это его придирчивость. Гвардиола не даёт много свободы. Но в других аспектах он гений», — приводит слова Сильвы Sport.es со ссылкой на YouTube-канал El Camino de Mario.

Полузащитник выступал в составе «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы с 2016 по 2020 год.

