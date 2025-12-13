Аморим высказался о травмах игроков «Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Борнмутом» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о состоянии травмированных игроков своей команды перед матчем 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом».

«Гарри Магуайр выбыл из строя, де Лигт тоже. Думаю, у него что-то в спине, точно не знаю. Что касается Беньямина Шешко, посмотрим. Нам нужно определиться, сможет ли он сыграть. У него было пищевое отравление. Давайте подождём. У нас ещё осталось два тренировочных занятия. Магуайр и де Лигт пока не тренируются, Беньямина мы оценим», — приводит слова Аморима официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Борнмут» располагается на 13-й строчке, у команды в активе 20 очков. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.