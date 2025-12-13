Скидки
Реал Сосьедад — Жирона, результат матча 12 декабря 2025, счет 1:2, 16-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Жирона» победила «Реал Сосьедад» благодаря дублю Цыганкова. Захарян вышел на замену
Комментарии

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Испания — Примера . 16-й тур
12 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Жирона
Жирона
1:0 Гедеш – 35'     1:1 Цыганков – 76'     1:2 Цыганков – 84'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Реала Сосьедад» Гонсалу Гедеш на 35-й минуте. На 76-й минуте нападающий гостей Виктор Цыганков сравнял счёт, а на 84-й минуте футболист оформил дубль, принеся своей команде победу. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками в 16 матчах. «Жирона» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 15 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Флик: мы должны сосредоточиться на себе, не на «Реале». 100% на «Барселоне»
