«Жирона» победила «Реал Сосьедад» благодаря дублю Цыганкова. Захарян вышел на замену

Завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Жирона». Команды играли на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Первый мяч в игре забил нападающий «Реала Сосьедад» Гонсалу Гедеш на 35-й минуте. На 76-й минуте нападающий гостей Виктор Цыганков сравнял счёт, а на 84-й минуте футболист оформил дубль, принеся своей команде победу. Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 64-й минуте и не отметился результативными действиями.

«Реал Сосьедад» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками в 16 матчах. «Жирона» располагается на 16-й строчке, у команды в активе 15 очков. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 40 очков.