«Выявили очень много проблем». Писарев — о матчах сборной России с Перу и Чили

Тренер сборной России Николай Писарев объяснил важность для национальной команды товарищеских встреч со сборными Чили и Перу, которые проходили во время ноябрьской международной паузы.

«Очень хорошо, благодарность РФС за этих двух соперников [Чили и Перу], которые и выявили очень много проблем. Чем больше таких будет матчей, тем лучше», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

В ноябрьских товарищеских матчах сборная России сыграла вничью с командой Перу (1:1) в Санкт‑Петербурге и проиграла чилийцам (0:2) в Сочи. С 2022 года сборная России принимает участие только в товарищеских матчах.

Как сборная России играет при Карпине: