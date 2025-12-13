Скидки
Алексей Миранчук раскрыл, на какой машине ездит в США

Алексей Миранчук раскрыл, на какой машине ездит в США
Атакующий полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, на какой машине ездит в США.

«Я езжу на Tesla, я её там купил через телефон, и она просто там через 10 дней ко мне приехала. В смысле, забирал через Tesla Store», — сказал Миранчук в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

30-летний полузащитник является выпускником академии «Локомотива». В составе железнодорожников Миранчук выступал до 2020 года, когда перешёл в «Аталанту». Россиянин играет за «Атланту Юнайтед» с лета 2024 года. За время выступлений в североамериканской лиге Мииранчук отметился 11 голами и семью результативными передачами в 50 матчах.

