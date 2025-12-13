Агкацев отреагировал на своё попадание в номинацию премии «Спортсмен Кубани — 2025»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост, где отреагировал на своё попадание в номинацию престижной премии «Спортсмен Кубани — 2025», куда входят лучшие российские спортсмены Краснодарского края.

«Очень рад, что меня номинировали на такую премию. Все претенденты достойные», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.

Кроме Агкацева в число номинантов на премию вошли легкоатлет Александр Масютенко, тяжелоатлет Альберт Шарков, фристайлистка Ксения Орлова, представляющий велоспорт-ВМХ Арсений Любишкин, боксёры — Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова, дзюдоист Тимур Арбузов, Галина Бегим (прыжки на батуте), самбист Денис Баканов.

