Агкацев отреагировал на своё попадание в номинацию премии «Спортсмен Кубани — 2025»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев опубликовал пост, где отреагировал на своё попадание в номинацию престижной премии «Спортсмен Кубани — 2025», куда входят лучшие российские спортсмены Краснодарского края.
«Очень рад, что меня номинировали на такую премию. Все претенденты достойные», — написал Агкацев в своём телеграм-канале.
Кроме Агкацева в число номинантов на премию вошли легкоатлет Александр Масютенко, тяжелоатлет Альберт Шарков, фристайлистка Ксения Орлова, представляющий велоспорт-ВМХ Арсений Любишкин, боксёры — Нуне Асатрян и Анастасия Шамонова, дзюдоист Тимур Арбузов, Галина Бегим (прыжки на батуте), самбист Денис Баканов.