Аршавин высказался об интересе топ-клубов РПЛ к Саусю из «Балтики»

Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался об интересе со стороны топ-клубов Российской Премьер-Лиги к полузащитнику «Балтики» Владиславу Саусю. Ранее сообщалось, что московского «Спартак» заинтересован в трансфере Сауся.

«Влад заслужил интерес топ-клубов РПЛ своей игрой. Для меня удивительно, что он сейчас часто выполняет оборонительные функции на фланге, потому что по детско-юношеским командам я помню его как очень атакующего футболиста. Он тогда играл «десятку» или крайнего нападающего. Я не назову Сауся совсем уж критически важным футболистом для «Балтики», но он, конечно, вносит серьёзный вклад в игру. В том числе в защиту, которая пропустила всего семь голов за 18 игр чемпионата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Владислав Саусь провёл 19 матчей на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи.

