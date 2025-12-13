«В подобной ситуации обычно убирают тренера». Аршавин — об Алонсо в «Реале»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин порассуждал на тему проблем мадридского «Реала» под руководством Хаби Алонсо.

«Ситуация неоднозначная, и весы качаются то в одну, то в другую сторону. На мой взгляд, Алонсо пришёл в команду со своими идеями, а в «Реале» есть футболисты, которые не разделяют этих идей и не готовы жертвовать своим видением и привычками. Я в большей степени говорю про Винисиуса, но и про Мбаппе тоже. Это заслуженные люди, которые много побеждали, а теперь приходит новый тренер и говорит им, как надо играть. Я думаю, что Хаби следует проявить гибкость, потому что в подобной ситуации обычно убирают тренера, а не выгоняют сразу нескольких игроков. «Реал» — это особенный клуб. Там не прощают ошибок», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Алонсо возглавляет мадридскую команду с лета 2025 года. После 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 36 очков и занимают второе место.

