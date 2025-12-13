«Шевалье — труп». Радимов и Аршавин прокомментировали положение Сафонова в «ПСЖ»

Бывшие футболисты сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов и Андрей Аршавин порассуждали на тему перспективы российского голкипера Матвея Сафонова во французском «ПСЖ».

Владислав Радимов: Сафонову надо уходить, играть.

Андрей Аршавин: А я думаю, нет. Он сейчас выиграет конкуренцию.

Владислав Радимов: Я думаю, не выиграет.

Андрей Аршавин: Шевалье – труп, нет?

Владислав Радимов: Шевалье с ошибками, плохо, но играет только он.

Андрей Аршавин: Я думаю, не из-за футбола это.

Владислав Радимов: Мне тоже кажется, что это какие-то другие мотивы.

Андрей Аршавин: Сафонов в порядке, в полном.

Владислав Радимов: Сафонов в порядке. Но играть надо. Если ты сейчас… Он в прошлом году, мне кажется, больше сыграл, чем сейчас, нет?

Андрей Аршавин: Он и в этом 17 сыграет. Уже начал, — сказали Радимов и Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

6 декабря Сафонов сыграл в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0), а 10 декабря — во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Эти матчи стали первыми для российского вратаря в нынешнем сезоне за «ПСЖ».

