Тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации с травмой Коула Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал ситуацию с травмой Коула Палмера.

«Дело в паху. Надеюсь, это не то, с чем придётся бороться весь сезон, но посмотрим. Иногда ему лучше, иногда хуже. Например, после матча с «Лидсом» на следующий день он чувствовал себя ужасно и играл всего полчаса. После матча с «Борнмутом» он был в порядке и играл час. В этом нет никакого смысла — он чувствует себя так изо дня в день», приводит слова Марески BBC.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Челси» шесть матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт два гола.

Действующее трудовое соглашение Палмера с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.