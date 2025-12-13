Скидки
«Вообще говорить не о чем». Радимов высказался о будущем Головина в «Монако»

Бывший полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы российского атакующего хавбека Александра Головина в «Монако», выступающем в Лиге 1.

«Головину ничего менять не надо. Живи в Монако, играй в «Монако». Возможностей уйти, мне кажется, было больше. И он уже продлил контракт, он защищен. Я думаю, здесь всё, вообще говорить не о чем», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. На данный момент «Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 23 очка.

«Шевалье — труп». Радимов и Аршавин прокомментировали положение Сафонова в «ПСЖ»

Российские футболисты за рубежом:

