Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реала Сосьедад»

Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реала Сосьедад»
Экс-тренер национальной команды Боснии и Герцеговины Саво Милошевич высказался на тему перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад».

«Захарян должен уехать из «Реала Сосьедад». Я говорил, что для молодых игроков очень важно играть. Если не играешь, что ты сделаешь?» — сказал Милошевич в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Арсен Захарян является игроком «Сосьедада» с августа 2023 года. В текущем сезоне бывший полузащитник московского «Динамо» принял участие в 12 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Контрактное соглашение футболиста с испанским клубом действует до июля 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Захаряна составляет € 7,5 млн.

