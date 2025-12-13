«Вольфсбург» заинтересован в аренде Фюллькруга – Sky Sport

В аренде нападающего английского «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга заинтересован немецкий «Вольфсбург». Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, переговоры между Никласом Фюлькругом, его руководством и «Вольфсбургом» продолжаются. Возможен зимний переход в «Вольфсбург», клуб планирует взять игрока в аренду. Однако «Вест Хэм» рассчитывает на трансфер в Италию. Клуб по-прежнему настаивают на постоянном зимнем трансфере, по крайней мере на аренде с реальным обязательством выкупа.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Вест Хэм» девять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.