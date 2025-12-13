Скидки
Форвард «Барселоны» Маркус Рашфорд рассказал о жизни вне Манчестера

Комментарии

Английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд рассказал о жизни вне Манчестера.

«Я впервые живу вдали от Манчестера, но уже начинаю чувствовать себя как дома. Я хочу лучше выучить испанский и стараюсь это делать», — приводит слова Маркуса Рашфорда Mundo Deportivo.

В текущем сезоне англичанин провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и 11 результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Рашфорда с каталонским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

