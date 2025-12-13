Аршавин отреагировал на новости об урезании бюджета в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос об урезании бюджета в санкт-петербургском клубе.
— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешёл в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?
— Да.
— В чём проявляется?
— В урезании бюджета.
— Это говорит о том, что русские будут больше играть?
— Неа, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.
После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Краснодара» на одно очко.