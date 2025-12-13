Аршавин отреагировал на новости об урезании бюджета в «Зените»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос об урезании бюджета в санкт-петербургском клубе.

— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешёл в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?

— Да.

— В чём проявляется?

— В урезании бюджета.

— Это говорит о том, что русские будут больше играть?

— Неа, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Краснодара» на одно очко.

