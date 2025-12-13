Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин отреагировал на новости об урезании бюджета в «Зените»

Аршавин отреагировал на новости об урезании бюджета в «Зените»
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос об урезании бюджета в санкт-петербургском клубе.

— Герман Ткаченко сказал, что «Зенит» перешёл в режим экономии с приходом Зырянова. Это правда?
— Да.

— В чём проявляется?
— В урезании бюджета.

— Это говорит о том, что русские будут больше играть?
— Неа, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Сине-бело-голубые отстают от лидирующего в Российской Премьер-Лиге «Краснодара» на одно очко.

Материалы по теме
Саво Милошевич: Захарян должен уехать из «Реала Сосьедад»

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android