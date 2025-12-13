«Представляешь, сколько баб у меня было знакомых?» Радимов — о своей карьере в 1996 году

Бывший полузащитник «Сарагосы» и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о своей карьере и личной жизни в 1996 году.

— Тачка какая у вас была в «Сарагосе»?

— У всех была клубная Opel Vectra, всем выдавали. Но я купил ML (кроссовер от Mercedes-Benz. — Прим. «Чемпионата») — мне прислали из Канады, пригнали, когда они только вышли, но я ездил. У нас у Савы (Саво Милошевич. — Прим. «Чемпионата») была самая крутая машина — Grand Cherokee. В основном это же русские хотят, бывшие новые русские: «Блин, у меня есть деньги, давай я куплю что-то крутое!» Так и было. Я в 1996-м был уже парень, у которого была зарплата пять тысяч долларов в Москве, была крутая машина и двухкомнатная квартира. И я популярный футболист. Ты представляешь, сколько баб у меня было знакомых? Ну, вот я открывал ногой дверь в ресторан: «Ко мне!» Ладно, шучу, — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

В бытность игроком Владислав Радимов выступал за ЦСКА, «Сарагосу», московское «Динамо», «Левски», «Крылья Советов» и «Зенит», где и завершил карьеру в 2009 году. С 2018 по 2022 год Радимов был главным тренером «Зенита-2».

