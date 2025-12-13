Давид Сильва: «Барселона» тоже хотела меня

Экс-полузащитник сборной Испании и «Валенсии» Давид Сильва рассказал, что мог перейти в «Реал» или «Барселону», так как клубы интересовались им.

«Я не знаю, был ли интерес «Реала» искренним. «Барселона» тоже хотела меня. Но «Валенсия» в то время никого не продавала, но потом возникли финансовые проблемы, и они продали Вилью и меня.

Хотел бы я играть за «Барселону»? Кто бы не хотел… но лучшим решением в моей карьере был переход в «Манчестер Сити». Я провёл там десять потрясающих лет. Люди относились ко мне невероятно хорошо, мы выиграли всё, команда постоянно совершенствовалась. Я не знаю, что это, но у них есть что-то особенное, когда дело касается футбола. Для них это как религия», — приводит слова Сильвы Cadena Ser.

Испанский полузащитник сыграл 436 за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 77 мячей и сделал 136 результативных передач.