Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Сильва: «Барселона» тоже хотела меня

Давид Сильва: «Барселона» тоже хотела меня
Комментарии

Экс-полузащитник сборной Испании и «Валенсии» Давид Сильва рассказал, что мог перейти в «Реал» или «Барселону», так как клубы интересовались им.

«Я не знаю, был ли интерес «Реала» искренним. «Барселона» тоже хотела меня. Но «Валенсия» в то время никого не продавала, но потом возникли финансовые проблемы, и они продали Вилью и меня.

Хотел бы я играть за «Барселону»? Кто бы не хотел… но лучшим решением в моей карьере был переход в «Манчестер Сити». Я провёл там десять потрясающих лет. Люди относились ко мне невероятно хорошо, мы выиграли всё, команда постоянно совершенствовалась. Я не знаю, что это, но у них есть что-то особенное, когда дело касается футбола. Для них это как религия», — приводит слова Сильвы Cadena Ser.

Испанский полузащитник сыграл 436 за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 77 мячей и сделал 136 результативных передач.

Материалы по теме
Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Топ-события субботы: российские лыжники на Кубке мира, матчи «Барсы», «ПСЖ» и ЧМ по боксу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android