Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес заинтересован в переходе в «Барселону» — El Nacional

Комментарии

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес рассматривает возможность перехода в «Барселону». Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, аргентинец видит себя долгосрочной заменой форварду каталонского клуба Роберту Левандовскому.

В текущем сезоне Левандовски провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал одну результативную передачу.

Лаутаро Мартинес в этом сезоне сыграл за «Интер» 19 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Мартинеса с миланским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.

Комментарии
