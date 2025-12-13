Слот высказался о возвращении в состав «Ливерпуля» Алисона Бекера

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал возвращение в состав вратаря клуба Алисона Бекера.

«Каждый раз, когда игрок снова доступен, а тем более игрок такого уровня, как он, это помогает. Но я считаю, что Мамардашвили тоже отлично справился, когда Алисона не было. В целом ни у Жоржи, ни у Алисона не было так много работы, потому что в большинстве матчей мы почти не позволяли соперникам создавать моменты — не во всех, но, думаю, примерно в 90% игр мы практически не допускали опасных ситуаций у своих ворот. Так что, конечно, всегда полезно, когда игрок такого класса возвращается. Но я хочу подчеркнуть, что Жоржи тоже проделал хорошую работу. Тем не менее приятно снова иметь Алисона в строю», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Алисон присоединился к «Ливерпулю» в 2018 году, перейдя в него из итальянской «Ромы». Его соглашение с мерсисайдцами, продлившими контракт в 2024 году, рассчитано до 2027 года.