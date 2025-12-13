Скидки
Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург. Прямая трансляция
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии травмированного Усмана Дембеле

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии травмированного Усмана Дембеле
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о процессе восстановления вингера Усмана Дембеле.

«Нам хотелось бы, чтобы он вернулся, находясь в оптимальном состоянии. Это неприятная ситуация и для команды, и для него самого. Мы прекрасно понимаем, какую пользу он способен принести. Однако сейчас нам остаётся принять его отсутствие и сделать всё, чтобы он вернулся в наилучшей форме.

В последние дни он болел, после чего снова приступил к индивидуальным занятиям — это часть восстановительного процесса. Мы обязаны быть максимально осторожными с каждым травмированным футболистом», — отметил Энрике в интервью, опубликованном на сайте клуба.

Сегодня, 13 декабря, «ПСЖ» сыграет в гостях с «Метцем» в матче Лиги 1.

Луис Энрике установил огромный экран для игроков «ПСЖ»

