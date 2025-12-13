Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре клуба на «Энфилде»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру клуба на домашнем стадионе.

«Думаю, мы слишком часто испытывали трудности как дома, так и на выезде — чаще, чем нам хотелось бы. Причины этому есть, и я уже не раз о них говорил, как и многие другие. Но никаких оправданий не может быть, чтобы так часто проигрывать. Поэтому я не вижу связи между домашними матчами и нашими результатами — я вижу причины в других вещах, о которых говорил в последнее время, из-за которых мы теряли очки или проигрывали», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.