Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре клуба на «Энфилде»

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре клуба на «Энфилде»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру клуба на домашнем стадионе.

«Думаю, мы слишком часто испытывали трудности как дома, так и на выезде — чаще, чем нам хотелось бы. Причины этому есть, и я уже не раз о них говорил, как и многие другие. Но никаких оправданий не может быть, чтобы так часто проигрывать. Поэтому я не вижу связи между домашними матчами и нашими результатами — я вижу причины в других вещах, о которых говорил в последнее время, из-за которых мы теряли очки или проигрывали», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.

Материалы по теме
Слот высказался о возвращении в состав «Ливерпуля» Алисона Бекера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android