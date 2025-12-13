Тренер «ПСЖ» сообщил о возвращении голкипера Шевалье, которого подменял Матвей Сафонов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился информацией о восстановлении голкипера команды Люка Шевалье.

«Он вернулся в расположение команды и сегодня тренировался наравне со всеми», — сообщил Энрике в интервью, опубликованном вчера на сайте клуба.

В текущем сезоне Шевалье провёл за клуб 20 матчей, в которых пропустил 22 мяча и восемь раз оставлял свои ворота «сухими».

Напомним, Шевалье пропустил последние два матча парижан, в которых его подменял российский голкипер Матвей Сафонов. 6 декабря Сафонов сыграл в матче 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0), а 10 декабря — во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Эти матчи стали первыми для российского вратаря в нынешнем сезоне за «ПСЖ».

