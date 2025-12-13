Арне Слот объяснил, как соперники стали играть против «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о том, как соперники выстраивают игру против его команды.

«Иногда я вижу фотографии, которые показывают эксперты, и там всё предельно ясно: если посмотреть на лигу в целом, она стала гораздо более прямолинейной. Но есть лига в целом и есть «Ливерпуль» — и то, как команды играют против нас с точки зрения этой самой прямолинейности. Думаю, это более мягкое слово, чем длинные передачи. Это один момент. Кроме того, я всё чаще вижу определённые игровые планы против нас — именно об этом я говорил на пресс-конференции перед матчем с «Интером».

Я уже много раз говорил: нам нужно адаптироваться. Возьмём матч с «Сандерлендом», где нам было сложно создавать моменты, а затем следующий матч, в котором соперник решил исход дальним ударом и голом со стандарта. Это способы вскрывать команды, которые глубоко обороняются и почти ничего не позволяют создать. Есть и другой вариант — индивидуальное мастерство, когда игрок просто переигрывает соперника один в один. Это тоже важный фактор. Когда я смотрел матч «Манчестер Сити» — «Реал», я увидел отличные примеры: один-два игрока, способные создавать очень много, и ещё один гол со стандарта в той игре», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 23 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.