Появилась информация о состоянии здоровья Мбаппе и других травмированных игроков «Реала»

Нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Эдуарду Камавинга не приняли участия в тренировке «Реала» накануне матча Ла Лиги с «Алавесом», сообщает журналист The Athletic Марио Кортехана.

Отмечается, что Мбаппе испытывает болевые ощущения в колене, а Камавинга, скорее всего, пропустит предстоящую встречу. Также вне тренировки остались полузащитник Федерико Вальверде, у которого зафиксировано перенапряжение правой приводящей мышцы, и защитник Антонио Рюдигер, испытывающий дискомфорт в левой ноге.

По Вальверде в клубе сохраняют оптимизм относительно его участия в матче. В случае с Рюдигером ситуация остаётся неопределённой, однако окружение футболиста рассчитывает, что он всё же выйдет на поле.

Защитник Дин Хёйсен восстановился после повреждения и уже тренировался вместе с командой. При этом точно известно, что матч с «Алавесом» пропустят Даниэль Карвахаль, Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао, Давид Алаба и Ферлан Менди — все из-за травм. Кроме того, Фран Гарсия и Альваро Каррерас не смогут сыграть по причине дисквалификации после удалений в игре с «Сельтой» (0:2).

Матч «Алавес» — «Реал» состоится 14 декабря и начнётся в 23:00 мск.

