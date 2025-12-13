Мауро Икарди может перейти в «Милан» — источник

Центральный нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди может продолжить карьеру в «Милане», сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсетях.

32-летнего нападающего предложили «россонери» на фоне поисков усиления атаки и возможной замены Сантьяго Хименеса. Сам Икарди не исключает вариант с уходом из стамбульского клуба, поскольку в последнее время утратил место в основном составе.

Аргентинец выступает за «Галатасарай» с июля 2023 года — тогда он перешёл из «ПСЖ» за € 10 млн. В текущем сезоне Икарди провёл 20 матчей на клубном уровне и отметился семью забитыми мячами.

