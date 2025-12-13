«Очень впечатлён им!» Тренер «Арсенала» Артета — об игре Субименди

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру Мартина Субименди.

«Очень впечатлён им! Потому что я знаю, насколько сложно прийти в эту лигу и сразу делать то, что он делает. Прежде всего нужно завоевать свою роль в команде — а это совсем непросто. Затем идёт другой стиль игры, другая лига. Но, как вы правильно сказали, разнообразие его действий и степень вовлечённости в игру — это нечто исключительное. Его оборонительные показатели просто невероятны, и я ни секунды не сомневался, что он способен на такое, но это Премьер-лига, и здесь всё нужно доказывать на поле.

В атаке он тоже очень силён: позиции, которые он занимает, то, как он вскрывает оборону соперников, его угроза воротам, умение отдавать передачи. Он прибавил и при стандартных положениях, хотя в этом компоненте ему ещё есть куда расти. Это игрок, который никогда не бывает доволен собой. Это видно: даже когда я его хвалю индивидуально, ему всё равно кажется, что этого недостаточно — он всегда недоволен своей игрой. Именно это во многом и делает его таким игроком», — приводит слова Артеты пресс-служба клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу.