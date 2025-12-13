Скидки
«В декабре мы начали не так, как хотели». Мареска — о текущей форме «Челси»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о текущей форме команды.

«Ноябрь был фантастическим — мы всё делали правильно как с точки зрения игры, так и результатов. В декабре мы начали не так, как хотели, даже несмотря на то что всего чуть больше недели назад играли с «Лидсом». Мы не добились тех результатов, на которые рассчитывали, но это футбол — такое абсолютно нормально.

Чаще всего мы ищем проблемы или то, что нужно исправить, но матч с «Лидсом» был в прошлую среду, девять дней назад. Девять дней не изменят наш сезон из-за того, что мы не набрали ожидаемые очки. Я абсолютно спокоен, потому что уверен: в конце сезона мы будем там, где и должны быть», — приводит слова Марески пресс-служба «Челси».

На данный момент «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 24 очка.

