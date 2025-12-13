Скидки
Футбол Новости

Михаил Мудрик может перейти в «Бешикташ» — источник

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает турецкий Eaglе Media, «Бешикташ» проявляет серьёзный интерес к футболисту и внимательно следит за ситуацией вокруг него. Руководство стамбульского клуба готово активизировать переговоры в январе и рассматривает вариант полноценного выкупа игрока.

В прошлом сезоне Мудрик провёл 15 матчей на клубном уровне, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее также появлялась информация, что вингер может вернуться к официальным выступлениям уже в январе после допингового скандала.

Мудрик показал видео боксёрской тренировки

