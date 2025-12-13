Стало известно, с кем советовался Слот, прежде чем вернуть Салаха в состав «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот решил включить крайнего нападающего Мохамеда Салаха в состав команды на матч чемпионата Англии с «Брайтоном», который состоится в субботу, 13 декабря. Перед тем как принять это решение, нидерландский специалист провёл беседу с руководством мерсисайдцев, а также пообщался с опытными игроками команды. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, до пятницы, 12 декабря, Слот и Салах не общались с минувших выходных, когда египетский футболист после матча АПЛ с «Лидсом» (3:3) заявил об ухудшении отношений с тренером «красных» и выразил непонимание отсутствием у него игровой практики.

Материалы по теме Джейкобс: «Ливерпуль» сохраняет желание оставить Салаха и хочет провести с ним переговоры

Рекорды «Ливерпуля»: