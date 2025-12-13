Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, с кем советовался Слот, прежде чем вернуть Салаха в состав «Ливерпуля»

Стало известно, с кем советовался Слот, прежде чем вернуть Салаха в состав «Ливерпуля»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот решил включить крайнего нападающего Мохамеда Салаха в состав команды на матч чемпионата Англии с «Брайтоном», который состоится в субботу, 13 декабря. Перед тем как принять это решение, нидерландский специалист провёл беседу с руководством мерсисайдцев, а также пообщался с опытными игроками команды. Об этом сообщает TEAMtalk.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
13 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, до пятницы, 12 декабря, Слот и Салах не общались с минувших выходных, когда египетский футболист после матча АПЛ с «Лидсом» (3:3) заявил об ухудшении отношений с тренером «красных» и выразил непонимание отсутствием у него игровой практики.

Материалы по теме
Джейкобс: «Ливерпуль» сохраняет желание оставить Салаха и хочет провести с ним переговоры

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android