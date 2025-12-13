Скидки
Президент Ла Лиги дал совет Хаби Алонсо на фоне слухов о его увольнении из «Реала»

Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался в поддержку главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Ранее СМИ сообщали, что испанский специалист может быть уволен, если «сливочные» не обыграют «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги, который состоится в воскресенье, 14 декабря.

«Я уже много раз видел этот фильм. «Реал» — команда, знающая, как преодолевать трудности. У Хаби Алонсо мадридская ДНК, поэтому я верю, что он, игроки и клуб будут двигаться вперёд. Они были настроены на это с детства, и Хаби впитал это с молоком матери.

Совет для Хаби Алонсо? Пусть он остаётся самим собой. Он является тренером, который добился успеха в Бундеслиге, что непросто с её уровнем конкуренции. Хаби прекрасно подготовлен, чтобы двигаться дальше. Я поддерживаю его и «Реал», потому что они всегда выходят из таких ситуаций», — приводит слова Тебаса Goal.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

