Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» заинтересован в подписании Рюдигера зимой — AS

Комментарии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может стать новым игроком «Галатасарая». 32-летний футболист привлёк внимание турецкого клуба, который рассматривает его как основную цель для усиления состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, «Галатасарай» активно работает над подписанием защитника. Тренер клуба Окан Бурук заинтересован в игроке благодаря его опыту и навыкам. Утверждается, что Антонио открыт для предложений. «Галатасарай» планирует сначала провести переговоры с Рюдигером, а затем представить официальное предложение «Реалу».

Действующий контракт Рюдигера с мадридским клубом заканчивается в конце текущего сезона, и его продление остаётся под вопросом. В текущем сезоне-2025/2026 Рюдигер принял участие в трёх матчах за «Реал». По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

