«Милан» может усилить состав нападающим из клуба АПЛ — GdS

«Милан» рассматривает вариант с арендой форварда «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга в грядущем январе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 32-летний нападающий хочет сменить команду, поскольку получает недостаточное количество игрового времени в стане «молотобойцев». При этом подчёркивается, что Фюллькруг не является первым выбором для «россонери».

В нынешнем сезоне немецкий нападающий принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Фюллькруг провёл на поле 413 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с «Вест Хэмом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

