Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Футбол Новости

Думфрис может покинуть «Интер» в следующем году — Романо
Правый защитник миланского «Интера» Дензел Думфрис может покинуть клуб в следующем году. 29-летний футболист недавно сменил агента, теперь его интересы представляет Али Барат. Вероятность ухода нидерландского футболиста летом следующего года довольно велика. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Трудовое соглашение Думфриса с «нерадзурри» рассчитано до середины 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нидерландца в € 35 млн. В текущем сезоне защитник провёл 15 матчей за команду Кристиана Киву во всех турнирах, записав на свой счёт три забитых гола.

