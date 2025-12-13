Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за полузащитника из АПЛ — Тавольери

«Манчестер Юнайтед» может побороться с «Челси» за полузащитника из АПЛ — Тавольери
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Сандерленда» Ноа Садики. При этом «Челси» может составить конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за 20-летнего футболиста. Об этом сообщает Goal со ссылкой на журналиста Sky Sports Сашу Тавольери.

По информации источника, манкунианцы готовы сделать Садики главной трансферной целью на лето 2026 года, если у них не получится приобрести полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. В свою очередь, представители «Челси» контактировали с «Сандерлендом» с целью узнать цену на футболиста. Однако «синие» не могут пообещать Садики регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение Садики с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

