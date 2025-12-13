«Манчестер Сити» и «Челси» нацелились на Юпамекано — Грэм Бэйли

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано привлёк внимание двух английских грандов. «Манчестер Сити» и «Челси» начали работу над его трансфером. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в своём аккаунте в соцсети Х.

27-летний француз может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечёт его контракт с мюнхенским клубом. Ранее в числе претендентов на Юпамекано назывались мадридский «Реал» и «ПСЖ», а также «Ливерпуль». Тем не менее «Бавария» продолжает пытаться убедить игрока продлить контракт. В текущем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч.

По данным Transfermarkt, стоимость Юпамекано составляет € 60 млн.