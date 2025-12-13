Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» и «Челси» нацелились на Юпамекано — Грэм Бэйли

«Манчестер Сити» и «Челси» нацелились на Юпамекано — Грэм Бэйли
Комментарии

Центральный защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано привлёк внимание двух английских грандов. «Манчестер Сити» и «Челси» начали работу над его трансфером. Об этом сообщает журналист Грэм Бэйли в своём аккаунте в соцсети Х.

27-летний француз может стать свободным агентом летом следующего года, когда истечёт его контракт с мюнхенским клубом. Ранее в числе претендентов на Юпамекано назывались мадридский «Реал» и «ПСЖ», а также «Ливерпуль». Тем не менее «Бавария» продолжает пытаться убедить игрока продлить контракт. В текущем сезоне защитник принял участие в 20 матчах за клуб во всех турнирах, записав на свой счёт один забитый мяч.

По данным Transfermarkt, стоимость Юпамекано составляет € 60 млн.

Материалы по теме
Ули Хёнес высказался о возможном продлении контракта с Юпамекано
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android