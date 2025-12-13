Скидки
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
«Исторический год». Главный тренер «Кайрата» рассказал о влиянии ЛЧ на футбол в Казахстане

«Исторический год». Главный тренер «Кайрата» рассказал о влиянии ЛЧ на футбол в Казахстане
Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о влиянии участия алма-атинского клуба в Лиге чемпионов на футбол в Казахстане.

«Уходящий год можно назвать историческим для всего казахстанского футбола. В последний раз в Лиге чемпионов играла «Астана», это было 10 лет назад. А «Кайрат» оказался на этой стадии впервые. Это большое событие для клуба и Казахстана в целом.

Своими успехами мы заново заставили Казахстан любить футбол. Очень много людей повернулись к футболу, много детей стали фанатами, хотят теперь активно заниматься. А «Кайрат» стал более узнаваемым клубом не только в Казахстане, но и, по крайней мере, в постсоветских странах. В стране футбольный «бум», сейчас многие чиновники хотят строить стадионы, а президент поручил бизнесменам взять клубы в частные руки. Наш успех поспособствовал этому, мы сделали хорошее дело», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

