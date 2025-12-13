Скидки
Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Англии по футболу 2025/2026

Расписание матчей 16-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, стартует 16-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 13 декабря:

18:00. «Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;
18:00. «Челси» – «Эвертон»;
20:30. «Бёрнли» – «Фулхэм»;
23:00. «Арсенал» – «Вулверхэмптон».

Воскресенье, 14 декабря:

17:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур»;
17:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»;
17:00. «Сандерленд» – «Ньюкасл Юнайтед»;
17:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Астон Вилла»;
19:30. «Брентфорд» – «Лидс Юнайтед».

Понедельник, 15 декабря:

23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут».

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 33 очка. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (31). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (30).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
