Расписание матчей 16-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 декабря, стартует 16-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура АПЛ (время московское)

Суббота, 13 декабря:

18:00. «Ливерпуль» – «Брайтон энд Хоув Альбион»;

18:00. «Челси» – «Эвертон»;

20:30. «Бёрнли» – «Фулхэм»;

23:00. «Арсенал» – «Вулверхэмптон».

Воскресенье, 14 декабря:

17:00. «Ноттингем Форест» – «Тоттенхэм Хотспур»;

17:00. «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»;

17:00. «Сандерленд» – «Ньюкасл Юнайтед»;

17:00. «Вест Хэм Юнайтед» – «Астон Вилла»;

19:30. «Брентфорд» – «Лидс Юнайтед».

Понедельник, 15 декабря:

23:00. «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут».

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Арсенал», набравший 33 очка. На второй строчке располагается «Манчестер Сити» (31). Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла» (30).

