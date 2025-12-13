Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Кайрата» Уразбахтин рассказал об общении с главным скаутом «Челси»

Тренер «Кайрата» Уразбахтин рассказал об общении с главным скаутом «Челси»
Комментарии

Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о растущем интересе топ-клубов к игрокам из Азии.

«На наш рынок теперь будут активно смотреть. В Узбекистане продали Хусанова в «Манчестер Сити», а наш Дастан Сатпаев скоро поедет в «Челси». Их главный скаут приезжал и говорил, что сейчас топ-клубы начнут активнее обращать внимание на азиатский рынок. Это дополнительные возможности для наших молодых футболистов. В то же время он сказал, что они смотрят на футболистов вдолгую, могут вести их по несколько лет», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Исторический год». Главный тренер «Кайрата» рассказал о влиянии ЛЧ на футбол в Казахстане
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android