Тренер «Кайрата» Уразбахтин рассказал об общении с главным скаутом «Челси»

Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайрат» Рафаэль Уразбахтин высказался о растущем интересе топ-клубов к игрокам из Азии.

«На наш рынок теперь будут активно смотреть. В Узбекистане продали Хусанова в «Манчестер Сити», а наш Дастан Сатпаев скоро поедет в «Челси». Их главный скаут приезжал и говорил, что сейчас топ-клубы начнут активнее обращать внимание на азиатский рынок. Это дополнительные возможности для наших молодых футболистов. В то же время он сказал, что они смотрят на футболистов вдолгую, могут вести их по несколько лет», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.