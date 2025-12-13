Скидки
Гасилин объяснил, почему считает, что «Зенит» должен выиграть РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением, почему сине-бело-голубые должны выиграть Мир Российскую Премьер-Лигу нынешнего сезона.

«Мне кажется, что победителем чемпионата России должен стать петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака полностью сбалансирована. «Зенит» очень хорошо играет со своими прямыми конкурентами. Да, где‑то недобрали очки в других матчах, но «Зенит» доказал, что сильнее своих конкурентов», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

После первой части сезона «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место. На первой строчке располагается «Краснодар», заработавший 40 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками.

