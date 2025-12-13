Главный тренер «Кайрата» — о Лиге чемпионов: чего кривить душой? Мы на другом уровне

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин высказался о важности участия клуба в Лиге чемпионов УЕФА.

«Чего кривить душой? Мы на другом уровне относительно клубов, регулярно участвующих в Лиге чемпионов. Но всё равно набираемся опыта. В матчах с «Олимпиакосом», «Пафосом», «Копенгагеном» нам его не хватило, но мы увидели, что с ними можно бороться. А с «Реалом» и «Интером», конечно, уже очень сложно.

Но Лига чемпионов дала нам многое. Футболисты себя показали, зарекомендовали и проверили на высоком уровне. Так и я — мне как тренеру это пойдёт в бэкграунд с хорошей стороны. Плюсов от участия в ЛЧ очень много. В конце концов, это хорошая финансовая подпитка. «Кайрат» — частный клуб, и игра в Лиге чемпионов — отличный способ заработать», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.