Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Метц — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джеррард готов временно возглавить «Ливерпуль» в случае отставки Слота — Football Insider

Джеррард готов временно возглавить «Ливерпуль» в случае отставки Слота — Football Insider
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард «очень хочет» вернуться в стан мерсисайдцев и готов временно возглавить команду в случае возможного увольнения Арне Слота. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, ранее руководство «красных» провело внутреннее обсуждение о потенциальном временном назначении Джеррарда. Однако в случае приглашения «Ливерпуля» английскому специалисту придётся отказаться от значительной части доходов, полученных им во время работы в саудовском «Аль-Иттифаке», что обусловлено налоговыми обязательствами. Подчёркивается, что подобная ситуация будет продолжаться как минимум до апреля, когда закончится текущий налоговый год.

В Англии Джеррард возглавлял «Астон Виллу» с 2021 по 2022 год.

Материалы по теме
«У меня было то же самое». Стивен Джеррард — о бунте Салаха в «Ливерпуле»

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android