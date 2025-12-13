Джеррард готов временно возглавить «Ливерпуль» в случае отставки Слота — Football Insider

Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард «очень хочет» вернуться в стан мерсисайдцев и готов временно возглавить команду в случае возможного увольнения Арне Слота. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, ранее руководство «красных» провело внутреннее обсуждение о потенциальном временном назначении Джеррарда. Однако в случае приглашения «Ливерпуля» английскому специалисту придётся отказаться от значительной части доходов, полученных им во время работы в саудовском «Аль-Иттифаке», что обусловлено налоговыми обязательствами. Подчёркивается, что подобная ситуация будет продолжаться как минимум до апреля, когда закончится текущий налоговый год.

В Англии Джеррард возглавлял «Астон Виллу» с 2021 по 2022 год.

