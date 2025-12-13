Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Кайрата»: Сатпаев готов к «Челси» — он показал это в Лиге чемпионов

Главный тренер «Кайрата»: Сатпаев готов к «Челси» — он показал это в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мнением о перспективах своего подопечного Дастана Сатпаева.

«Сатпаев готов к «Челси» — у него хорошие шансы показать себя там. Дастан продемонстрировал это в матчах с топ-командами в Лиге чемпионов. Он может бороться и показывать свою игру. А когда Сатпаев уже приедет в «Челси», он будет чаще находиться рядом с большими игроками на каждой тренировке. И прогресс пойдёт в гору», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, летом 2026 года нападающий станет футболистом «Челси». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего игрока составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Дастан Сатпаев — третий самый молодой футболист с голом в ЛЧ после Ямаля и Фати
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android