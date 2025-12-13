Главный тренер «Кайрата»: Сатпаев готов к «Челси» — он показал это в Лиге чемпионов

Главный тренер казахстанского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился мнением о перспективах своего подопечного Дастана Сатпаева.

«Сатпаев готов к «Челси» — у него хорошие шансы показать себя там. Дастан продемонстрировал это в матчах с топ-командами в Лиге чемпионов. Он может бороться и показывать свою игру. А когда Сатпаев уже приедет в «Челси», он будет чаще находиться рядом с большими игроками на каждой тренировке. И прогресс пойдёт в гору», — сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, летом 2026 года нападающий станет футболистом «Челси». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 17-летнего игрока составляет € 3 млн.