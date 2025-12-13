Юристы «Реала» допрашивали главу «Барселоны» во время слушания по делу Негрейры — AS

Юристы мадридского «Реала», выступающего в качестве частного обвинителя по делу Негрейры, допросили президента «Барселоны» Жоана Лапорту во время судебного слушания, состоявшегося в пятницу, 12 декабря. Об этом сообщает AS.

По информации источника, юристы «сливочных» спрашивали у Лапорты о причинах увеличения выплат для бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры на 800%, об участии сына Негрейры в подготовке отчётов об арбитрах для сине-гранатовых, которые не были обнародованы. Кроме того, юристов «Реала» заинтересовало, почему «Барселона» скрывала платежи от налоговых органов и их первоначальное происхождение.

Напомним, в 2023 году сине-гранатовым были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). «Барселона» обвинялась в совершении указанных выплат с 2001 по 2018 год на сумму около € 8,4 млн.

По версии каталонского клуба, Негрейра был нанят в качестве внешнего консультанта для составления технических отчётов о судействе. Бывший вице-президент CTA отрицает, что его подкупили с целью влияния на судей.

Материалы по теме Луис Энрике и Лапорта дадут показания для суда по делу Негрейры завтра — Marca

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: